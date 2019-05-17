اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة استهداف حي الرقاص بصنعاء

صنعاء- سبأ:

وأكدت اللجنة في بيان لها تلقته وكالة ألانباء اليمنية (سبأ) أن هذا الاستهداف الممنهج للمدنيين في الأحياء السكنية يعد جريمة من جرائم الحرب التي تتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية.

ودعا البيان المجتمع الدولي بكل منظماته ومؤسساته الإنسانية أن يحافظ على مواثيقه وقوانينه، وأن يوافق على تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن.

واعتبرت اللجنة إن استمرار دول العدوان في ضرب المدنيين الآمنيين في منازلهم، وفي الاحياء السكنية، في ظل الصمت الدولي إنما يدل على انحطاط الأخلاق والمبادئ والقيم لمعظم دول ومؤسسات العالم.

كما أكدت ان هذه الجرائم لن تثني من عزيمة وصمود الشعب اليمني ، داعية كل الاحرار و الشرفاﺀ العاملين بالمجال القانوني والحقوقي إلى رفع قضايا جنائية على دول تحالف العدوان في المحاكم الدولية و على كل من شارك وخطط معهم في ارتكابها.

[18/مايو/2019]أدانت اللجنة الوطنية للمرأة بأشد العبارات جريمة استهداف طيران تحالف العدوان حي الرقاص بأمانة العاصمة، والتي راح ضحيتها أكثر من 77 شهيدا وجريحا، ، جلهم من الأطفال والنساﺀ.سبأ