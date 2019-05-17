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الجوكر والحاذق إلى ثمن نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
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  رياضة
الجوكر والحاذق إلى ثمن نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
[17/مايو/2019]
ذمار- سبأ:

انضم فريق الجوكر الطبي إلى الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي من بطولة كأس 22 مايو الكروية بدورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار بعد انسحاب فريق العربي (ب) واحتساب نتيجة المباراة لمصلحته 3 / 0 .

 وفي ثاني لقاءات البطولة خطف فريق الحاذق بطاقة العبور للدور التالي بعد فوزه على فريق وحدة السكنية بثلاثية نظيفة.

وتتواصل البطولة غدا بإقامة مباراتين يلتقي في الأولى فريق السنحاني للتجارة مع فريق العلوي، فيما يلتقي قي الثانية فريق أصدقاء الكينعي مع فريق النورس.
حضر اللقاءات رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة صادق المصري ومدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ومدير مديرية ذمار محمد السيقل.

وعلى ملعب مدرسة الشهيد الثلايا تواصلت منافسات البطولة الكروية الرمضانية للرواد والتي شهدت فوز رواد العربي على رواد المنصور بخمسة أهداف مقابل هدفين.

فيما تغلب رواد مستشفى المصلي على رواد السلام بسباعية نظيفة، وفي ثالث المواجهات أمطر رواد الأهلي شباك رواد المنصور بعشرة أهداف مقابل هدفين .

إلى ذلك عقدت اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية للكرة الطائرة اجتماعا بحضور مندوبي الفرق المشاركة في البطولة، حيث أجريت القرعة وأسفرت عن توزيع الفرق إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى: الحاذق (أ ) – الشهيد المقدشي – اليرموك - طلحامه (جهران )
المجموعة الثانية : الشهيد ذعفان – الحاذق (ب) – الصقور .
وأجريت قرعة مباريات البطولة التي ستبدأ منافساتها غدا السبت حسب الجدول التالي :
الحاذق (أ) × اليرموك
الشهيد ذعفان × الصقور
الشهيد المقدشي × اليرموك
الحاذق (ب) × الصقور
الحاذق (أ) × الشهيد المقدشي
الشهيد ذعفان × الحاذق (ب)

سبأ
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