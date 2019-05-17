أمسية رمضانية في افلح الشام بحجة بعنوان (غزوة بدر الكبرى)

حجة- سبأ:

أدانت قبائل مديرية افلح الشام بمحافظة حجة المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الامريكي الغاشم بحي الرقاص السكني في العاصمة صنعاء وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جلهم من الاطفال والنساء.

وأكدت في أمسية رمضانية عقدت اليوم بعنوان " غزة بدر الكبرى " حضرها محافظ المحافظة هلال عبده الصوفي، مواصلة نفيرها العام واستمرار رفدها لجبهات العزة والكرامة بالرجال والمال والسلاح، وتعزيز وحدة الصف الداخلي لمواجهة العدوان الإجرامي والتصدي لمرتزقته واذنابه اينما وجدوا على تراب الوطن.

وأشارت إلى أن كل جرائم العدوان الغاشم ومجازره الوحشية التي طالت ابناء اليمن بكل فئاتهم وشرائحهم، ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية، وخزي وعار على المجتمع الدولي عامة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ، وفي مقدمتها منظمة الامم المتحدة التي ساعدت قوى العدوان على التمادي في اجرامه بصمتها وتغاظيها عما يرتكبه من حرب ضد الانسانية بحق الشعب اليمني .

وثمنت قبائل افلح الشام جهود قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ هلال الصوفي وحرصه على تجسيد مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد " يد تحمي ويد تبني " وتطبيقه على أرض الواقع، وكذا سعيه إلى توفير متطلبات واحتياجات ابناء المديرية من مختلف الخدمات.

وفي الأمسية استعرض المحافظ الصوفي ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم وما ارتكبه ويرتكبه ذلك العدوان من جرائم ومجازر وحشية، والتي كان اخرها وليس اخيرها مجزرة حي الرقاص في العاصمة صنعاء .

واضاف ان العدوان السعودي الاماراتي الامريكي الغاشم لم يستثني احد من شره وإجرامه الامر الذي يستدعي من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهته .

وتطرق الصوفي إلى إهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى بمديرية افلح الشام وحرصهم على توفير احتياجاتها تقديرا لمواقفها الوطنية في مواجهة العدوان الغاشم والتصدي له ولمخططاته الاستعمارية وكذا لدورهم الفاعل في وأد فتنة كشر .

وشدد المحافظ الصوفي على ضرورة اغتنام شهر رمضان الفضيل في تزكية النفوس وتطهيرها ومضاعفة الطاعات من خلال تأدية المواطنين لالتزاماتهم الدينية بما في ذلك دفع الزكاة المستحقة عليهم خاصة بعد النجاحات التي حققها إنشاء الهيئة العامة للزكاة، وما لمسه المواطنون من اثر ايجابي لدور الهيئة خاصة في صرف الزكاة وفقا لمصارفها المحددة شرعا.

من جانبه اكد مدير مديرية افلح الشام عباس عامر استشعار ابناء المديرية لمسئولياتهم امام الله وامام بلدهم الذي يشهد اعتى عدوان على وجه الارض .. واضاف أن قبائل افلح الشام مستمرة في عطائها الجهادي من خلال التحشيد و مواصلة رفد الجبهات بالرجال والمال والسلاح وبذل الغالي والنفيس في سبيل عزة وكرامة اليمن.

وثمن جهود قيادة المحافظة وحرصها على تلمس هموم واحتياجات المديرية وسعيها على توفير متطلباتها وفقا للامكانات المتاحة .

وكانت الامسية قد تناولت فضل شهر رمضان المبارك ووجوب اغتنامه في طاعة لله واثر التحشيد في التصدي للعدوان الغاشم ونتائج غزوة بدر الكبرى التي حققت للمسلمين مكانة عظيمة وجعل منهم قوة لا يستهان بها في مقارعة الطغاة والظالمين.

تخلل الامسية التي حضرها وكيل المحافظة محمد حفيظ عددا من القصائد الشعرية.

[17/مايو/2019]سبأ