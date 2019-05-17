السيد عبدالملك الحوثي يعزي رئيس الوزراء في وفاة شقيقه

صنعاء- سبأ:



حيث أعرب السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن تعازيه الحارة وصادق مواساته لرئيس الوزراء وإخوانه وبقية أفراد الأسرة وكافة آل حبتور بهذا المصاب .. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .



وقد عبر رئيس الوزراء عن شكره وامتنانه للسيد القائد على هذه اللفتة الانسانية .. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجنبه شخصيا والوطن وأبنائه كافة أي مكروه.

[17/مايو/2019]استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بمنزله بالعاصمة صنعاء وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي الذي نقل إليه تعازي ومواساة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في وفاة شقيقه المناضل فريد صالح بن حبتور.سبأ