ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 18 - مايو - 2019 الساعة 12:10:09ص
قائد الثورة: أسوأ رصيد إجرامي في العالم هو لتحالف العدوان وعلى رأسه السعودية
قال قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن جرائم العدوان المستمرة لن تكسر إرادة الشعب اليمني وهو مصمم على الصمود.
أكثر من 200 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية في رحاب الاقصى المبارك
أدى أكثر من 200 ألف مصلٍ من مدينة القدس المحتلة وكافة مناطق فلسطين المحتلة ممن تزيد أعمار الرجال عن الـ 40 عاماً صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك .
سعر النفط يواصل ارتفاعه وخام برنت يقارب الـ 73 دولاراً للبرميل
واصل سعر النفط ارتفاعه ليقارب الـ 73 دولاراً للبرميل بدعم من تهديد بحدوث اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط، ويتجه صوب الارتفاع على أساس أسبوعي.
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
آخر الأخبار:
إعلام إب يدين جريمة إستهداف وزارة الإعلام ومنزل رئيس إتحاد الاعلاميين
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة استهداف حي الرقاص بصنعاء
وزارة حقوق الإنسان تعقد مؤتمراً صحفياً بمسرح جريمة العدوان بحي الرقاص
الجوكر والحاذق إلى ثمن نهائي كروية 22 مايو الرمضانية بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسية رمضانية في بلاد الطعام بريمة تناقش جوانب التحشيد للجبهات
[17/مايو/2019]
ريمة- سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية بلاد الطعام محافظة ريمة برئاسة المحافظ فارس الحباري، الجوانب المتصلة للتحشيد والتعبئة للجبهات.


ونددت الأمسية بجرائم العدوان بحق الأطفال والنساء, وآخرها جريمة استهداف حي سكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص وسط العاصمة صنعاء, والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.

واستعرضت الأمسية الذي حضرها وكلاء المحافطة والقيادات المحلية والتنفيذية بالمديرية ومشاخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية بالمديرية الأوضاع في المديرية واحتياجاتها ودور أبنائها في تعزيز جهود التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات.
 
وأكد المحافظ الحباري أهمية تضافر الجهود وتعزيز الاصطفاف الشعبي وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب اليمني وافشال مخططاته.
وشدد على أهمية الاستمرار في التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وسيادته .. منوها بمواقف أبناء المديرية في مساندة الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة لمواجهة العدوان .

وحث المحافظ الحباري السلطة المحلية بالمديرية والمشائخ على تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية تحصيل الإيرادات الزكوية وتنميها وسبل تحصيل المدورات المتراكمة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إعلام إب يدين جريمة إستهداف وزارة الإعلام ومنزل رئيس إتحاد الاعلاميين
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة استهداف حي الرقاص بصنعاء
وزارة حقوق الإنسان تعقد مؤتمراً صحفياً بمسرح جريمة العدوان بحي الرقاص
أمسية رمضانية في افلح الشام بحجة بعنوان (غزوة بدر الكبرى)
السيد عبدالملك الحوثي يعزي رئيس الوزراء في وفاة شقيقه
وقفات عقب صلاة الجمعة بالحديدة تندد بمجزرة حي الرقاص بصنعاء
الاتحاد الوطني للمهمشين يدين جريمة العدوان بحي الرقاص
حزب البعث العربي الاشتراكي يدين مجزرة العدوان بحق المواطنين بصنعاء
أمسية برئاسة وزير الصحة لمناقشة الوضع الصحي في صعدة
قنوات الأمل لرعاية المعاقين في حجة تدين مجزرة حي الرقاص بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by