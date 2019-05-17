محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في بلاد الطعام بريمة تناقش جوانب التحشيد للجبهات ريمة- سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية بلاد الطعام محافظة ريمة برئاسة المحافظ فارس الحباري، الجوانب المتصلة للتحشيد والتعبئة للجبهات.



ونددت الأمسية بجرائم العدوان بحق الأطفال والنساء, وآخرها جريمة استهداف حي سكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص وسط العاصمة صنعاء, والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.



واستعرضت الأمسية الذي حضرها وكلاء المحافطة والقيادات المحلية والتنفيذية بالمديرية ومشاخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية بالمديرية الأوضاع في المديرية واحتياجاتها ودور أبنائها في تعزيز جهود التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات.



وأكد المحافظ الحباري أهمية تضافر الجهود وتعزيز الاصطفاف الشعبي وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب اليمني وافشال مخططاته.

وشدد على أهمية الاستمرار في التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وسيادته .. منوها بمواقف أبناء المديرية في مساندة الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة لمواجهة العدوان .



وحث المحافظ الحباري السلطة المحلية بالمديرية والمشائخ على تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية تحصيل الإيرادات الزكوية وتنميها وسبل تحصيل المدورات المتراكمة.

سبأ [17/مايو/2019]سبأ