اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الاوروبي يعلن استعداده للتفاوض مع واشنطن لاتفاق تجاري يشمل السيارات بروكسل – سبأ :



أعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم اليوم الجمعة استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن "اتفاق تجاري محدود، يشمل السيارات".



وقالت ماستروم في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّها "أخذت علماً" بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب تأجيل فرض ضرائب على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة لمدة 180 يوماً.



وأضافت أنّها ستلتقي الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر "الأسبوع المقبل في باريس" للتباحث بشأن ذلك .



وأشارت إلى أنّها ستبلغ وزراء التجارة الأوروبيين بنتائج المباحثات في 27 أيار/مايو في بروكسل.



وأكدت المفوّضة السويدية التي تقود المفاوضات باسم دول الاتحاد الاوروبي "الرفض التام لعبارة أنّ صادرات السيارات (الأوروبية) تشكّل تهديداً للأمن القومي" الأمريكي.



وكانت وزارة التجارة الأمريكية اعتبرت في شباط/فبراير الماضي أنّ واردات السيارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة تشكّل تهديداً للأمن القومي، ما أطلق العدّ التنازلي.



وكان لدى ترامب حتى السبت ليعلن قراره بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات، من عدمه، غير أنّه قرر اليوم التأجيل لستة اشهر بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولليابان أيضاً بهدف التفاوض بشأن اتفاق تجاري، وفي حال عدم النجاح في ذلك فإنّه سيفرض رسوماً جمركية إضافية.

سبأ [17/مايو/2019]سبأ