محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات عقب صلاة الجمعة بالحديدة تندد بمجزرة حي الرقاص بصنعاء الحديدة- سبأ:

نظم أبناء محافظة الحديدة اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات احتجاجية للتنديد بالمجازر المتواصلة التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني.



وأدانت الوقفات استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي للمدنيين بحي الرقاص بالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.



واعتبر المشاركون هذه المجزرة، جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تأتي ضمن سلسلة جرائم العدوان اللا أخلاقية واللا إنسانية بحق الشعب اليمني الذي يتعرض للسنة الخامسة لانتهاكات وجرائم يومية.



وطالب المشاركون في الوقفات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية الخروج من حالة الصمت المخزي وإدانة هذه الجريمة وكل جرائم العدوان.



كما طالبو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاضطلاع بالمسؤولية الأخلاقية في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وسرعة إيقاف العدوان والحصار، والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني والعمل على تقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية.



ودعا المشاركون في الوقفات أبناء الوطن إلى الاصطفاف الوطني والتوجه للجبهات ورفدها بالمال والعتاد .

سبأ [17/مايو/2019]سبأ