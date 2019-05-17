محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الوطني للمهمشين يدين جريمة العدوان بحي الرقاص صنعاء- سبأ:

أدان الإتحاد الوطني للمهمشين الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي في حي الرقاص بأمانة العاصمة وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



وأكد الاتحاد في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)ـنسخة منه أن تحالف العدوان ما كان ليستمر في جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني مالم يكن مسنودا بالصمت الدولي المخزي ،معتبرا هذه الجرائم حرب ضد الإنسانية.



وطالب البيان الأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم إلي إدانة هذه المجازر ومحاكمة مرتكبيها في المحاكم الدولية لينالوا ما اقترفوه من سفك دماء الأبرياء المدنيين من رجال ونساء وأطفال.

سبأ [17/مايو/2019]سبأ