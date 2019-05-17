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روسيا : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت رهينة للسياسة
[17/مايو/2019]
نيويورك – سبأ:

اكد سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا اليوم الجمعة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت رهينة للسياسة وانحرفت عن مسارها التقليدي، وذلك بعدما طرحت موسكو مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن المنظمة.


وقال نيبنزيا والذي سلم مشروع قرار لممثّلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "نحاول أن نعيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مسارها لأنها انحرفت عن المسار وأصبحت الآن مسيسة جداً".

واضاف إن المنظمة "كانت دائماً جهازاً فنياً ساده التوافق، والآن نرى أنها مسيسة بالكامل ولها أجندة مسيسة من مختلف الأطراف" .. مؤكدة ضرورة "أن تعود المنظمة إلى ما كانت عليه في السابق".

ويؤكد مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن هو الهيئة الدوليّة الوحيدة القادرة على فرض عقوبات على دول تنتهك اتّفاق حظر الأسلحة الكيميائيّة.

ويُعرب مشروع القانون عن "القلق إزاء التّسييس المتواصل لعمل منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة وخروجها المتزايد عن الأعراف المتبعة باتخاذ القرارات على أساس التوافق".

ولم يحدد السفير الموعد الذي يتوقع فيه أن يصوت المجلس على مشروع القرار .. مكتفياً بالاشارة الى تواصل المفاوضات .

ولاعتماد أيّ قرار داخل المجلس، لا بُدّ من موافقة تسعة أعضاء عليه من أصل 15، مع امتناع أيّ دولة من الدّول الخمس الدائمة العضوية عن استخدام حقّ النقض (الفيتو).

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقاريرها استخدام أسلحة كيميائية في سورية.

وتمّ تشكيل فريق اخر رغم معارضة موسكو، ليخلف ما عرف باسم "آليّة التحقيق المشتركة بين منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة" التي عملت طوال سنتين وتوقّفت بعد فيتو روسي عليها في نهاية العام 2017م.

ومن المقرّر أن يبدأ فريق التحقيق والتحرّي رسمياً تحقيقاته قريباً، على أن يعمل على تحديد المسئولين عن هجوم بالكلور في مدينة دوما السوريّة في نيسان/أبريل 2018م أوقع نحو 40 قتيلاً.

سبأ
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