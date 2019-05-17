محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حزب البعث العربي الاشتراكي يدين مجزرة العدوان بحق المواطنين بصنعاء صنعاء- سبأ:

أدان حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن المجزرة المروعة التي أرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق المواطنين ورئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيتها 77 شهيد وجريح.



كما أدان حزب البعث في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف طيران العدوان لوزارة الإعلام.. مؤكدا أن العدو سعي منذ اليوم الأول لعدوانه على إسكات الصوت الإعلامي اليمني الحُر الذي فضح جرائمه الوحشية بحق الشعب والوطن والتي ترتقي لجرائم حرب لا تسقط بالتقادم.



ودعا البيان المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية إلى إدانة المجازر التي تُرتكب بصورة يومية بحق الشعب اليمني.



كما دعا دول العالم الحُر وهيئاته الدولية بالتحرك الجاد لوقف المجازر التي يرتكبها العدوان.



وأعلن حزب البعث التضامن الكامل مع رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين.

سبأ [17/مايو/2019]سبأ