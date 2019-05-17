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  عربي ودولي
فشل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
[17/مايو/2019]
لندن – سبأ :

فشلت المحادثات في بريطانيا اليوم الجمعة بين حزب العمال المعارض وحزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي .


ولم يتضح بعد كيف ومتى ستفعل ذلك أو إن كانت ستخرج على الإطلاق من التكتل الأوروبي الذي انضمت له عام 1973م، فيما تنتهي المهلة الحالية لخروج بريطانيا يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد بأغلبية 52 في المائة.

وانتهت المحادثات بين حزب المحافظين بزعامة ماي وحزب العمال المعارض دون اتفاق بعد ساعات من موافقة ماي يوم الخميس على تحديد إطار زمني لترك منصبها في مطلع يونيو/ حزيران.

وكتب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين لماي اليوم الجمعة يبلغها بأن محادثات الخروج التي بدأت في الثالث من أبريل/ نيسان ”ذهبت إلى أقصى حد ممكن“ بسبب عدم استقرار حكومتها ورفضها تغيير موقفها بشكل جذري.

وأضاف السياسي الاشتراكي في خطابه لماي "لم نتمكن من رأب الفجوات المهمة في السياسات فيما بيننا".

وتابع ان ”الأهم من ذلك كله هو أن تزايد الضعف وعدم الاستقرار في حكومتك يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك ثقة في ضمان تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه بيننا“.

وقال إن حزب العمال سيرفض اتفاق ماي عند طرحه على البرلمان في بداية الشهر المقبل.

وقال لصحفيين في وقت لاحق إنه لا مجال حتى للتصديق على جزء من اتفاق الانسحاب بحلول نهاية يوليو/ تموز.

ورفض البرلمان المنقسم بشدة الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد بشأن الخروج ثلاث مرات.

وينتظر ان تطرح ماي مشروع قانون الانسحاب، المطلوب لتفعيل الخروج، للتصويت في البرلمان أوائل يونيو/ حزيران.

وسببت الأزمة المعقدة التي تمر بها بريطانيا بسبب الانسحاب صدمة للحلفاء والخصوم على حد سواء وفي ظل المأزق في لندن، يواجه خامس أكبر اقتصاد في العالم عدة اختيارات تشمل الانسحاب باتفاق لتسهيل عملية الانتقال أو الخروج من دون اتفاق أو إجراء انتخابات أو استفتاء ثان.

سبأ
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