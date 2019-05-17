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أمسية برئاسة وزير الصحة لمناقشة الوضع الصحي في صعدة
[17/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أهمية أتمتة العمل بمستشفيات محافظة صعدة وتوحيد قاعدة المعلومات بما يسهم في تجويد الخدمات الطبية وتحسين الأداء .


وأشار في أمسية رمضانية, نظمتها الوزارة لمناقشة الوضع الصحي بمحافظة صعدة إلى أهمية العمل بتخطيط ورؤية واضحة سواء على مستوى المركز أو المستشفى للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة .. لافتا إلى أهمية تفعيل عمل المراكز والمستشفيات الريفية في مختلف المديريات .

وشدد على ضرورة تفعيل الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة وإدارة الكادر الطبي وإعادة ترميم وتأهيل المراكز والمستشفيات وصيانة المعدات وكذا تكثيف التأهيل والتدريب النوعي للكوادر بهدف الارتقاء بالعمل وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها بما يمكن الهيئات والمستشفيات الحكومية من تعزيز دورها على أكمل وجه.

ووجه وزير الصحة قيادة مكتب الصحة بصعدة بإعداد خطة إستراتيجية في مجال تدريب كوادر طبية من أبناء صعدة في مختلف التخصصات .. مستعرضا ما تم إنجازه من خطوات للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وقال"إن محافظة صعدة حرمت كثيرا من الخدمات بما فيها الخدمات الصحية والطبية ويجب على الجميع العمل بروح الفريق الواحد لتحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف المديريات بالمحافظة".

 واستعرضت الأمسية بحضور وكيلي الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور وقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ومدير مكتب الصحة بمحافظة صعدة الدكتور يحيى شايم ومدراء الصحة والمستشفيات بمديريات المحافظة، الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها في إطار رؤية بناء الدولة.

 وأكدت ضرورة تعزيز الأداء بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على مكافحة الأوبئة واستئصالها خاصة حمى الضنك والملاريا والانفلونزا .

وكان مدير مكتب الصحة بالمحافظة, استعرض الوضع الصحي والصعوبات التي تواجه سير العمل خاصة ما تعرضت له كثير من المنشآت الصحية من التدمير من قبل طيران العدوان, ما فاقم الوضع الصحي بالمحافظة .

وأشار إلى أن هناك سبعة مستشفيات عاملة بالمحافظة و170 مركزا صحيا، متطرقا للخطوات التي يتم العمل فيها حاليا للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة .. مشيدا بدعم قيادة وزارة الصحة للقطاع الصحي بالمحافظة.

أثريت الأمسية بالمداخلات والمناقشات ركزت على الصعوبات التي تواجه سير العمل وأهمية تفعيل المشاركة المجتمعية في مساندة جهود الوزارة في تحسين الخدمات الطبية والتنسيق مع السلطة المحلية في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

سبأ
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