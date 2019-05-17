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آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 11:32:07م
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قنوات الأمل لرعاية المعاقين في حجة تدين مجزرة حي الرقاص بصنعاء
[17/مايو/2019]
حجة- سبأ:

أدانت جمعية قنوات الأمل لرعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة حجة الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي في حي الرقاص بأمانة العاصمة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم إب وطفلين معاقين .


  واعتبرت الجمعية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، هذه الجريمة واحدة من مئات الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني متجاوزين بذلك كل القوانين الدولية والقيم الإنسانية واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد البيان أن العدوان الغاشم ما كان ليستمر في غيه وطغيانه و ارتكاب المجازر الوحشية الجرائم مالم يكن مسنودا بالصمت الدولي المعيب .

سبأ
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