محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلام صعدة يدين جرائم العدوان بحق المدنيين والمؤسسات الإعلامية صعدة- سبأ:

أدان مكتب الإعلام والمركز الإعلامي لأنصار الله بمحافظة صعدة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان وآخرها استهداف حي سكني بالعاصمة صنعاء ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري, راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



واستنكرا في بيان مشترك استهداف طيران العدوان مبنى وزارة الإعلام والأعيان المدنية في مختلف المحافظات.



واعتبرا استهداف وسائل الإعلام اليمنية والإعلاميين انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وأكدا أن هذه الجرائم وما سبقها بحق المؤسسات الإعلامية تهدف إلى إسكات صوت الحقيقة والتعتيم على ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.



وحمل البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة إزاء هذه الجرائم جراء صمتها.

سبأ [17/مايو/2019]سبأ