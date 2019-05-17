محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيتان في الجميمة والشغادرة بحجة تدينان جرائم العدوان حجة- سبأ:

أدان أبناء مديرية الجميمة وعزلة المعطن بني سراع بمديرية الشغادرة بمحافظة حجة المجزرة التي ارتكبها العدوان باستهداف منازل المواطنين في حي الرقاص السكني بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.



وأكد المشاركون في أمسيتين رمضانية, أن جرائم العدوان, لن تمر مرور الكرام وأن أبناء اليمن قادرون على الأبخذ بالثأر .. محملين المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان مسئولية ما يتعرض له اليمنيين من انتهاكات وتدمير وإبادة.

وشددوا على ضرورة استمرار تنسيق الجهود لرفد الجبهات بالمال والرجال للانتصار للوطن ولدماء الشهداء.



وكانت الأمسيتان, تطرقتا إلى أهمية اغتنام شهر رمضان, في تزكية النفوس والتقرب إلى الله بالطاعات و السير على درب الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن اليمن.



حضر الأمسيتان أعضاء السلطة المحلية وعدد من مسئولي مديرية الجميمة وعزلة المعطن بني سراع بمديرية الشغادرة .

سبأ [17/مايو/2019]سبأ