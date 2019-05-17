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آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 11:32:07م
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السامعي يشارك في وقفة احتجاجية ويطمئن على صحة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
[17/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

نظمت بصنعاء اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار تحالف العدوان في إرتكاب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف الحي السكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص, وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.


وفي الوقفة أكد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي أن جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني على مدى خمسة أعوام لن تسقط بالتقادم وسيتم الاقتصاص لدماء الشهداء والجرحى.

واعتبر هذه الجريمة تكشف الوجه القبيح لدول تحالف العدوان التي تجردت من كل القيم الأخلاقية والإنسانية.

وحمل السامعي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي, المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء الصمت عن جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين.

ودعا أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم ورفد الجبهات بالمال والرجال انتصارا لدماء أبناء اليمن.

وذكر السامعي أن استهداف رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري, يعكس عجز دول العدوان وإفلاسها في استهداف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية .. لافتا إلى أن الإعلامي صبري يعد من الهامات الإعلامية البارزة التي لها دور كبير في مناهضة العدوان.

وقال " العدو أراد من خلال استهداف رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين إسكات الإعلاميين من نقل وكشف الجرائم التي يرتكبها العدوان " .

إلى ذلك اطمأن عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي على صحة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري والذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء وكذا أحوال عدد من جرحى العدوان .

وخلال الزيارة استمع السامعي من الكادر الطبي إلى شرح عن الحالة الصحية للإعلامي عبد الله صبري الذي أصيب مع عدد من أفراد أسرته واستشهاد نجله جراء تعرض منزله لاستهداف من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.

وحث إدارة المستشفى على تقديم الرعاية الطبية لرئيس اتحاد الإعلاميين حتى يتماثل للشفاء.

سبأ
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