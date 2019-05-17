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آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 11:32:07م
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  عربي ودولي
المعارضة في السودان تدعو المواطنين للاحتشاد في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم
[17/مايو/2019]
الخرطوم – سبأ :

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان المواطنين السودانيين إلى الاحتشاد في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، حيث تتعرض متاريس المحتجين لمحاولة إزالة.


وقالت هذه القوى في بيان لها اليوم الجمعة "تعرضت متاريسنا المجيدة في شارع القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل بعض القوات صباح هذا اليوم وانتهت المحاولات في وقتها بفضل تكاتف الثوار وسلميتهم، إلا أن المحاولة تتكرر الآن حيث تتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة".

وأضاف البيان "نتوجه بالنداء للثوار في ساحة الاعتصام بالاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس مع التأكيد على سلمية سلوكنا وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء".

ويأتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه المجلس العسكري توقيف المحادثات بينه وبين قوى المعارضة 72 ساعة .

سبأ
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