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الإتحاد الأوروبي وتونس يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا
[17/مايو/2019]
بروكسل – سبأ :

أكد الاتحاد الأوروبي وتونس على التمسك بموقف وقف إطلاق النار في ليبيا، والعمل باتجاه تفعيل الحل السياسي تحت راية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلاد.


وذكرت وكالة (آكي) إيطالية للأنباء ان هذا الموقف عبر عنه كل من المسئولة للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال مؤتمر صحفي عقداه عقب انتهاء أعمال مجلس الشراكة الـ 15 اليوم في بروكسل.

وأشارت المسئولة الأوروبية إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل وقف القتال والتهدئة في ليبيا، “للحفاظ على حياة المدنيين ومنع الفوضى الداخلية والإقليمية”.

وشددت على تمسك الاتحاد بالعمل مع كافة الأطراف للدفع باتجاه حوار ليبي – ليبي وعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات على توافق ليبي – ليبي، إلا أن الاتحاد، حسب رأي موغيريني، لا يرى بديلاً عن الحوار للخروج من الأزمة.

بدوره اكد الوزير التونسي تواصل بلاده مع كافة الأطراف المتحاربة في ليبيا، خاصة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج للدفع باتجاه السلام.

وكان الاتحاد وتونس قد وقعا اليوم اتفاقية بقيمة 60 مليون يورو تهدف إلى تمويل برامج لدعم وتأهيل الشباب التونسي، خاصة الفئة المهمشة.

وقد وجهت تونس دعوة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في البلاد والمقررة في الربع الأخير من العام الحالي.

سبأ
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