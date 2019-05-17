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نائب رئيس مجلس الإدارة المشترك للأمانة وصنعاء يتفقد أعمال الشق بشارع الـ 40
[17/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

تفقد نائب رئيس مجلس الإدارة المشترك لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، حنين محمد قطينة، أعمال شق وتعبيد شارع الـ40 من بيت زبطان إلى حدة.


واستمع المحافظ قطينة من المهندسين إلى شرح حول سير العمل والصعوبات التي يتم مواجهتها.

كما استمع من المواطنين إلى إيضاح حول الأضرار التي ستلحق بعدد من المنازل بسبب أعمال الشق.

وأكد قطينة الحرص على إنجاز العمل بحسب الموعد المحدد.. مشيرا إلى ما سيترتب عليه إنجاز الشارع من سهولة في تقديم الخدمات للمواطنين.

ووجه بتشكيل لجنة لتلقي التظلمات من المواطنين المتضررين من شق الشارع  لدراستها.. مؤكدا حرص مجلس الإدارة على تعويض من ثبت تضررهم بحسب النظام والقانون.

 وأشاد بأداء مكتب الأشغال والمهندسين المنفذين للمشروع .. مثمنا جهود لجنة الأشغال في مجلس الإدارة.

سبأ
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