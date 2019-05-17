سعر النفط يواصل ارتفاعه وخام برنت يقارب الـ 73 دولاراً للبرميل

لندن – سبأ :





وارتفع خام برنت بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش 15 سنتاً إلى 72.77 دولار للبرميل، بعدما ارتفع نحو ثلاثة بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري.



كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً إلى 63.11 دولار.



وطغى تصاعد التوتر على تطورات دافعة إلى الهبوط لأسعار النفط هذا الأسبوع، مثل زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية.



وكانت الولايات المتحدة أجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع موظفين أمريكيين من سفارتها ببغداد في حين أمر الرئيس دونالد ترامب بنشر مجموعة حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط.



وما زالت الأسواق تنتظر قراراً من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30 بالمائة منذ بداية العام الحالي.

[17/مايو/2019]واصل سعر النفط ارتفاعه ليقارب الـ 73 دولاراً للبرميل بدعم من تهديد بحدوث اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط، ويتجه صوب الارتفاع على أساس أسبوعي.سبأ