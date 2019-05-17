ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 09:43:12م
قيادة وكالة سبأ تطمئن على صحة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
زار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد يحيى المنصور ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبد القدوس الشرعي، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري الذي يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.
أكثر من 200 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية في رحاب الاقصى المبارك
أدى أكثر من 200 ألف مصلٍ من مدينة القدس المحتلة وكافة مناطق فلسطين المحتلة ممن تزيد أعمار الرجال عن الـ 40 عاماً صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك .
اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
آخر الأخبار:
سعر النفط يواصل ارتفاعه وخام برنت يقارب الـ 73 دولاراً للبرميل
وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجريمة العدوان بحي الرقاص
تكريم فريق وزارة الاتصالات بكأس اليوم العالمي للاتصالات
الصين تؤكد دعمها لإيران في وجه التصعيد الامريكي في الخليج
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجريمة العدوان بحي الرقاص
[17/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

نُظمت بأمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفات احتجاجية للتنديد بجريمة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحي الرقاص والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.


واستنكر المشاركون في الوقفات, استهداف العدوان للحي السكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص وقصف المواطنين  وتدمير العديد من المنازل .

واعتبر هذه الجريمة امتدادا للجرائم المروعة التي ارتكبت بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وأكد بيانات صادرة عن الوقفات أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا صموداً وثباتاً في وجه العدوان وحافزاً للجميع لرفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد.

واستنكرت موقف وبيان الأزهر الشريف وحزب الإصلاح بشان عملية التاسع من رمضان .. مشيرة إلى أن الأحرى بهم إدانة جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال ونساء اليمن على أكثر من أربع سنوات.

ودعت البيانات الى تعزيز وحدة الصف لمواجهة وتماسك الحبهة الداخلية وافشال مخططات العدوان الرامية شق الصف الوطني .

سبأ
  المزيد من (محلي)
أمسية لقبائل عنبر بالمحويت تدين جريمة حي الرقاص بالعاصمة صنعاء
أمسية في عزلة الأهجر بالمحويت تدين جرائم العدوان
تفقد عدد من أسر الشهداء والجرحی بشبام المحويت
بدء تأهيل مشروعي مياه بيت الشماع وراود بالمحويت (مصحح)
أمين العاصمة يتفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص
حزب الحرية: جريمة حي الرقاص تكشف الوجه القبيح لدول العدوان
اتحاد كليات المجتمع الخاصة يدين جريمة حي الرقاص بصنعاء
افتتاح منظومة مياه بمنطقة عكوان مديرية الصفراء بصعدة
تفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص بصنعاء
قيادة وكالة سبأ تطمئن على صحة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by