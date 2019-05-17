محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجريمة العدوان بحي الرقاص صنعاء- سبأ:

نُظمت بأمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفات احتجاجية للتنديد بجريمة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحي الرقاص والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



واستنكر المشاركون في الوقفات, استهداف العدوان للحي السكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص وقصف المواطنين وتدمير العديد من المنازل .



واعتبر هذه الجريمة امتدادا للجرائم المروعة التي ارتكبت بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات.



وأكد بيانات صادرة عن الوقفات أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا صموداً وثباتاً في وجه العدوان وحافزاً للجميع لرفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد.



واستنكرت موقف وبيان الأزهر الشريف وحزب الإصلاح بشان عملية التاسع من رمضان .. مشيرة إلى أن الأحرى بهم إدانة جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق أطفال ونساء اليمن على أكثر من أربع سنوات.



ودعت البيانات الى تعزيز وحدة الصف لمواجهة وتماسك الحبهة الداخلية وافشال مخططات العدوان الرامية شق الصف الوطني .

سبأ [17/مايو/2019]سبأ