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آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 09:41:39م
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  رياضة
تكريم فريق وزارة الاتصالات بكأس اليوم العالمي للاتصالات
[17/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

كرم وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد الحاتمي, فريق وزارة الاتصالات بكأس اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لكرة القدم.


حيث فاز فريق الاتصالات في المباراة التي جرت بينهما على فريق يمن موبايل بستة أهداف مقابل أربعة على ملعب 22 مايو بصنعاء.

وأشار وكيل وزارة الاتصالات إلى أن المباراة, رسالة صمود وإصرار اليمنيين, لتطبيع الحياة اليومية رغم الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني .

بدوره دعا رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن خدمات الاتصالات المهندس محمد الذهباني, الامم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات إلى تحييد قطاع الاتصالات وفتح الحصار عن التجهيزات الخاصة بالقطاع .

وقال"إن الاتصالات حق من حقوق الإنسان ونتمنى من المجتمع والمنظمات الدولية الاستجابة إلى مطالب الشعب اليمني العادلة تجاه الحفاظ على قطاع الاتصالات من التدمير الذي يتعرض له من قبل العدوان".

حضر البطولة نائب مدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس طه زبارة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات عمار وهان، والمدير التنفيذي لشركة الهاتف النقال يمن موبايل المهندس عامر هزاع.

سبأ
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