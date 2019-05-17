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الصين تؤكد دعمها لإيران في وجه التصعيد الامريكي في الخليج
[17/مايو/2019]
بكين – سبأ:

أعلنت الصين دعمها لإيران في وجه التصعيد الامريكي تجاهها من خلال توجيه قوة عسكرية الى منطقة الخليج وفرض عقوبات اقتصادية على طهران.


وذكرت وكالة انباء رويترز اليوم ان وزير الخارجية الصيني عضو مجلس الدولة وانغ يي اكد خلال لقاءه امس وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف معارضه بكين فرض عقوبات أحادية على طهران.

وقال إن الدولتين بحاجة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بينهما في ظل خطورة الموقف وسرعة تطوره.

وبحسب وزارة الخارجية الصينية قال وانغ  "تعارض الصين بحزم تطبيق الولايات المتحدة عقوبات أحادية وما يسمى (بالصلاحيات العابرة للحدود) وتتفهم الموقف الحالي ومخاوف الجانب الإيراني وتدعم الجانب الإيراني في دفاعه المشروع عن حقوقه ومصالحه".

وأضاف وانغ ان "الصين تقدر تطبيق إيران للاتفاق النووي بالكامل ونيتها الالتزام به".

سبأ
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