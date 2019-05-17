رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام مسابقة القرآن الكريم وبدء المسابقة الثقافية ضمن النشاط الرمضاني بالنادي الأهلي بصنعاء صنعاء- سبأ:

اختتمت بالنادي الأهلي بصنعاء مسابقة القرآن الكريم والتي نظمها النادي في خمسة أيام ضمن البرنامج الثقافي الرمضاني.



تنافس في المسابقات 45 مشاركا ومشاركة في فئات حفظ القرآن الكريم وتجويده كاملاً، والـ20 جزءاً، وعشرة أجزاء.



وأسفرت المنافسات عن فوز أمجد بكيل عبد الخالق الشعثمي، بالمركز الأول في فئة المصحف كاملاً، وجاءت إيناس أحمد حسن مسعود في المركز الثاني، ورحاب عادل محمد المجيدي في المركز الثاني مكرر.



وفي مسابقة فئة الـ20 جزء، فازت سارة عبد الله محمد الطير بالمركز الأول وجاءت ياسمين محسن حسن الجرادي في المركز الثاني والخنساء يحيى أحمد الشاعر في المركز الثالث.



وفي مسابقة العشرة أجزاء فاز خالد علي سعيد الوصابي بالمركز الأول، وعصام عبد الله أحمد السميني في المركز الأول مكرر، وجاءت مريم محمد عبدالله حميد في المركز الثاني.



إلى ذلك انطلقت بالنادي الأهلي فعاليات المسابقة الثقافية ضمن النشاط الرمضاني, بمشاركة 40 متسابقاً ومتسابقة يمثلون ثمان فرق يمثلون الفرق الرياضية للنادي الأهلي وفريق للفتيات.



وفي أولى المواجهات, فاز فريق البنجاك سيلات على فريق كرة القدم الرديف، فيما تغلب فريق رابطة مشجعي النادي الأهلي على فريق الأثقال.



وستتواصل المسابقة مساء اليوم ويتخللها أسئلة للجمهور، وعرض وإبراز المواهب والمساجلات الشعرية لتشجيع الابداعات من الشباب والفتيات.

سبأ [17/مايو/2019]سبأ