أمسية لقبائل عنبر بالمحويت تدين جريمة حي الرقاص بالعاصمة صنعاء

المحويت- سبأ:

أدانت قبائل عزلة عنبر بمديرية جبل المحويت في أمسية رمضانية اليوم، الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان باستهدافه حي سكيني بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها أكثر من 70 شهيدا وجريحا جلهم نساء وأطفال.



وفي الأمسية حمل المشاركون الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان مسئولية إمعان تحالف العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب مجازره بحق الشعب اليمني.



وأكد مدير المديرية محمد القرم استعداد أبناء المديرية مواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال للذود عن حياض الوطن.



فيما حثا المسئول الاجتماعي في المديرية أبناء عزلة عنبر على تجهيز قافلة لدعم المرابطين في الجبهات.

[17/مايو/2019]سبأ