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  رياضة
الأحد.. انطلاق بطولة الوحدة لفئات الفروسية ضمن الملتقى الرمضاني
[17/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

تنطلق بعد غد الأحد على ملعب نادي وحدة صنعاء منافسات بطولة الوحدة لفئات الفروسية في قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.


يشارك في البطولة التي تقام تحت شعار " خيولنا عودة على صهوة الوحدة والسلام " وتستمر حتى 24 مايو الجاري, 140 فارسا من فئات البراعم والأشبال والناشئين يمثلون الكلية الحربية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ونادي العاصمة للفروسية ومربط الرعد وأسطبل السياني.

ويشهد يوم غد السبت وصول الخيول المشاركة وإجراء الفحص البيطري لها يعقبه عقد اجتماع فني بحضور رؤساء الجهات المشاركة ولجنة التحكيم يتم خلاله سحب قرعة المنافسات وترتيب انطلاق الفرسان والخيول.

وتفتتح المنافسات الأحد بإقامة سباقات فئه البراعم التي ستجري على مسلك مكون من ستة حواجز ارتفاع الحاجز 70 سم والعرض مثل الارتفاع دون اعتبار الزمن ويسمح للفارس المشاركة بجوادين.

اليوم الثاني للبطولة سيشهد إقامة سباقات الحواجز لفئة الأشبال على مسلك مكون من ثمانية حواجز منها حاجز ثنائي مركب طول وعرض الحاجز 80 سم.

وبحسب نظام المسابقات تقام الثلاثاء سباقات فئة الناشئين, فيما تختتم البطولة الخميس القادم بإقامة سباقات الحواجز للفرقي, يعقبها حفل الاختتام وتكريم الفائزين في مختلف الفئات. 

إلى ذلك ثمن النائب الثاني لرئيس اتحاد الفروسية نجيب حسن العذري جهود قياده نادي وحدة صنعاء ممثلة برئيس النادي أمين جمعان في تنظيم  واستضافه بطولة خاصة برياضة الفروسية رياضة الآباء والأجداد للمرة الثانية, خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتي أثرت سلبا على الرياضة اليمنية.

سبأ
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