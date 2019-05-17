رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الروضة وهيئة الطيران يتأهلان لربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني صنعاء- سبأ:

حسم فريقا شركة الروضة وهيئة الطيران المدني بطاقة العبور لربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني الـ 36 لكرة القدم، الذي ينظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات المؤسسات.



جاء تأهل فريق الروضة لربع النهائي، عقب تجاوزه عقبة شباب الوحدة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب النادي الأهلي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن ينتزع الروضة هدف الفوز الوحيد في الشوط الثاني عبر مدافعه حماده الزبيري.



قاد المباراة الحكم عبد النافع سعيد بمساعدة طه البورة وعبد الله العقر وراقبها عبد الرقيب صوفان وإداريا نبيل الماوري.



وفي المباراة الثانية لذات المجموعة، انتزع فريق هيئة الطيران فوزا متأخرا من الشرطة بهدف نظيف أحرزه المهاجم سعيد المنصوب والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.



بهاتين المباراتين، حافظ فريقا شركة الروضة وهيئة الطيران على صدارة المجموعة بسبع نقاط ليتأهلا معا لربع النهائي، وجاء الشرطة ثالثا بثلاث نقاط .



أدار المباراة الحكم الدولي أمين ردمان وفي الخطوط طه البورة وعبد الله العقر.



وتختتم منافسات الدور التمهيدي بعد غد الأحد بلقاءين لحساب المجموعة الثالثة، يلعب في الأولى اليرموك مع الأمازون ويلتقي في الثانية شباب الأهلي مع ضيفه مطابع الكتاب المدرسي.

سبأ [17/مايو/2019]سبأ