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الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
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  رياضة
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
[17/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.

جاء تتويج فريق الكرامة باللقب عقب تجاوزه منافسه الأخوه بشوطين لشوط في اللقاء النهائي والذي جمعهما اليوم على ملعب نادي ضباط الشرطة.

وتقدم الأخوه بالشوط الأول بنتيجة 25 مقابل 22، قبل أن ينتفض الكرامة ويحقق الفوز في الشوطين الثاني والفاصل بمحصلة 25 / 15 و 15 / 9، ليحرز البطولة.

قاد المباراة تحكيميا واداريا حلمي الشرجبي وعادل السنحاني.
 
وعقب المباراة كرم الوكيل المساعد لقطاع التنظيم بوزارة المالية وليد فايع ورئيس اتحاد الشرطة العميد حمود العصري ورئيس اتحاد شباب اليمن حميد السدعي، فريق الكرامة بكأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية وفريق الأخوه بالميداليات الفضية ، كما تم تكريم اللاعب المثالي خالد راصع.
وشارك في البطولة، التي استمرت تسعة أيام، ست فرق تم توزيعهم على مجموعتين ضمت الأولى فرق الصمود ، المقاومة والأخوه، فيما ضمت الثانية فرق الكرامة، التحدي والأصدقاء.
حضر المباراة رئيس فرع اتحاد اللعبة بالأمانة منصور الآنسي والأمين العام غمدان منشلين والمستشار الفني للعبة بنادي الشرطة الكابتن عبد الوهاب منشلين.

سبأ
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