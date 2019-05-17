أكثر من 200 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية في رحاب الاقصى المبارك

القدس المحتلة – سبأ :



أدى أكثر من 200 ألف مصلٍ من مدينة القدس المحتلة وكافة مناطق فلسطين المحتلة ممن تزيد أعمار الرجال عن الـ 40 عاماً صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك .



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان المصلين ادوا صلاة الجمعة وسط اجراءات مشددة لقوات الاحتلال في المدينة المقدسة، وحالة استنفار واسعة وسط القدس وبلدتها القديمة ومحيطها.



وأوضحت أن المصلين تم نقلهم من الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، فيما اعتقل جيش الاحتلال عدداً من الشبان تسلقوا الجدار العنصري في منطقتي قلنديا والمطار شمال القدس لأداء الصلاة في الاقصى.

[17/مايو/2019]سبأ