محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية في عزلة الأهجر بالمحويت تدين جرائم العدوان المحويت- سبأ:

أدانت أمسية رمضانية في عزلة الأهجر بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم جريمة استهداف العدوان حي سكني في العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين معظمهم نساء وأطفال.



وفي الأمسية استهجن المشاركون إستمرار التواطؤ العالمي والصمت المعيب للمجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له أطفال ونساء اليمن من مجازر يومية.



وأكد وكيل المحافظة عبد السلام الذماري أن المال السعودي نجح في شراء الذمم لكنه فشل في تركيع وإخضاع الشعب اليمني..لافتا إلی أن مؤامرات النظام السعودي ستتحطم علی صخرة صمود وبأس اليمنيين.

سبأ [17/مايو/2019]سبأ