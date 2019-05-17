ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 09:41:39م
قيادة وكالة سبأ تطمئن على صحة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
زار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد يحيى المنصور ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبد القدوس الشرعي، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري الذي يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.
أكثر من 200 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية في رحاب الاقصى المبارك
أدى أكثر من 200 ألف مصلٍ من مدينة القدس المحتلة وكافة مناطق فلسطين المحتلة ممن تزيد أعمار الرجال عن الـ 40 عاماً صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك .
اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.
الكرامة يفوز على الأخوه و يتوج بلقب البطولة الرمضانية للكرة الطائرة
توج فريق الكرامة بلقب البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة والتي نظمها نادي الشرطة بالتنسيق مع إتحاد اللعبة بالأمانة.
آخر الأخبار:
وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجريمة العدوان بحي الرقاص
تكريم فريق وزارة الاتصالات بكأس اليوم العالمي للاتصالات
الصين تؤكد دعمها لإيران في وجه التصعيد الامريكي في الخليج
اختتام مسابقة القرآن الكريم وبدء المسابقة الثقافية ضمن النشاط الرمضاني بالنادي الأهلي بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمين العاصمة يتفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص
[17/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

تفقد أمين العاصمة حمود محمد عُباد في مستشفيات العلوم والتكنولوجيا والكويت التعليمي والجمهوري التعليمي اليوم، أحوال الجرحى الذي استهدفهم طيران العدوان بحي الرقاص ما أدى إلى استشهاد وجرح 77 مواطناً .


وسلم أمين العاصمة عُباد خلال زيارته مع وكيلي أمانة العاصمة المهندس عبدالفتاح الشرفي وعلي القفري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني مبالغ مالية للجرحى بحسب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط.

وكان أمين العاصمة عُباد قد نقل للجرحى وذويهم تحيات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط .. متمنياً لهم الشفاء العاجل.

حيث أطمأن أمين العاصمة خلال زيارته التفقدية بحضور أمين عام اتحاد الاعلاميين اليمنيين حسن شرف الدين على صحة رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين عبدالله الصبري والمصابين من أسرته وعدد من الجرحى  .. وأستمع من الأطباء المختصين إلى شرح عن نوع الإصابات والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

كما زار أمين العاصمة ومعه الوكيل الشرفي ومدير مكتب الصحة الدكتور المروني وأمين عام مديرية معين الجرحى بمستشفى الكويت ومنهم أسرة تركي أحمد الفقيه من محافظة تعز الذي أصيب خلال غارة العدوان الغادرة على حي الرقاص مع زوجته وأثنين من أطفاله .

وتفقد أمين العاصمة بمستشفى الجمهوري التعليمي أحوال جرحى غارة العدوان على حي الرقاص حيث أستمع من الأطباء المعنيين عن حالة الجرحى ومنها أم وأبنتيها .

كما زار أمين العاصمة والد الشهداء الأطفال الأربعة أحمد الحبيشي والذي أستشهد أطفاله منهم اثنان من شريحة المعاقين أثناء غارة العدوان على الحي السكني بالرقاص .. وسلم أمين العاصمة مبلغ مالي لوالد الشهداء.

وخلال زيارة التفقد أكد أمين العاصمة أن جريمة العدوان في حي الرقاص لن تمر دون عقاب .. لافتاً إلى أن ما خلفه العدوان جراء جريمته المروعة في الحي السكني يفوق التصور.

وقال عُباد " ما قام به العدوان من جريمة بشعة في حي الرقاص يتصادم مع اخلاق الاسلام والمبادئ الانسانية وكل القيم والأعراف الدولية " .

فيما عبر والد الشهداء الأطفال الاربعة أحمد الحبيشي عن احتسابه الأجر الجزيل من الله لما نالهم من عدوان آثم والذي طال كثير الأسر في حي الرقاص .. داعياً القيادة السياسية والعسكرية وأبطال الجيش واللجان الشعبية إلى الانتقام للمستضعفين والشهداء والجرحى .  

رافقة خلال الزيارة أمين عام المجلس المحلي بمديرية معين يحي الشاحذي ومدير عام المتابعة والتقييم بالأمانة عبدالحليم السكري وعدد من المعنيين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجريمة العدوان بحي الرقاص
أمسية لقبائل عنبر بالمحويت تدين جريمة حي الرقاص بالعاصمة صنعاء
أمسية في عزلة الأهجر بالمحويت تدين جرائم العدوان
تفقد عدد من أسر الشهداء والجرحی بشبام المحويت
بدء تأهيل مشروعي مياه بيت الشماع وراود بالمحويت (مصحح)
حزب الحرية: جريمة حي الرقاص تكشف الوجه القبيح لدول العدوان
اتحاد كليات المجتمع الخاصة يدين جريمة حي الرقاص بصنعاء
افتتاح منظومة مياه بمنطقة عكوان مديرية الصفراء بصعدة
تفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص بصنعاء
قيادة وكالة سبأ تطمئن على صحة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by