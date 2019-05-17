أمين العاصمة يتفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص

صنعاء- سبأ:



وسلم أمين العاصمة عُباد خلال زيارته مع وكيلي أمانة العاصمة المهندس عبدالفتاح الشرفي وعلي القفري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني مبالغ مالية للجرحى بحسب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط.



وكان أمين العاصمة عُباد قد نقل للجرحى وذويهم تحيات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط .. متمنياً لهم الشفاء العاجل.



حيث أطمأن أمين العاصمة خلال زيارته التفقدية بحضور أمين عام اتحاد الاعلاميين اليمنيين حسن شرف الدين على صحة رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين عبدالله الصبري والمصابين من أسرته وعدد من الجرحى .. وأستمع من الأطباء المختصين إلى شرح عن نوع الإصابات والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .



كما زار أمين العاصمة ومعه الوكيل الشرفي ومدير مكتب الصحة الدكتور المروني وأمين عام مديرية معين الجرحى بمستشفى الكويت ومنهم أسرة تركي أحمد الفقيه من محافظة تعز الذي أصيب خلال غارة العدوان الغادرة على حي الرقاص مع زوجته وأثنين من أطفاله .



وتفقد أمين العاصمة بمستشفى الجمهوري التعليمي أحوال جرحى غارة العدوان على حي الرقاص حيث أستمع من الأطباء المعنيين عن حالة الجرحى ومنها أم وأبنتيها .



كما زار أمين العاصمة والد الشهداء الأطفال الأربعة أحمد الحبيشي والذي أستشهد أطفاله منهم اثنان من شريحة المعاقين أثناء غارة العدوان على الحي السكني بالرقاص .. وسلم أمين العاصمة مبلغ مالي لوالد الشهداء.



وخلال زيارة التفقد أكد أمين العاصمة أن جريمة العدوان في حي الرقاص لن تمر دون عقاب .. لافتاً إلى أن ما خلفه العدوان جراء جريمته المروعة في الحي السكني يفوق التصور.



وقال عُباد " ما قام به العدوان من جريمة بشعة في حي الرقاص يتصادم مع اخلاق الاسلام والمبادئ الانسانية وكل القيم والأعراف الدولية " .



فيما عبر والد الشهداء الأطفال الاربعة أحمد الحبيشي عن احتسابه الأجر الجزيل من الله لما نالهم من عدوان آثم والذي طال كثير الأسر في حي الرقاص .. داعياً القيادة السياسية والعسكرية وأبطال الجيش واللجان الشعبية إلى الانتقام للمستضعفين والشهداء والجرحى .



رافقة خلال الزيارة أمين عام المجلس المحلي بمديرية معين يحي الشاحذي ومدير عام المتابعة والتقييم بالأمانة عبدالحليم السكري وعدد من المعنيين.

[17/مايو/2019]تفقد أمين العاصمة حمود محمد عُباد في مستشفيات العلوم والتكنولوجيا والكويت التعليمي والجمهوري التعليمي اليوم، أحوال الجرحى الذي استهدفهم طيران العدوان بحي الرقاص ما أدى إلى استشهاد وجرح 77 مواطناً .سبأ