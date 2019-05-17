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حزب الحرية: جريمة حي الرقاص تكشف الوجه القبيح لدول العدوان
[17/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
أدان حزب الحرية التنموي بشدة استمرار طيران العدوان في إرتكاب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني وآخرها جريمة استهداف حي الرقاص السكني وسط العاصمة صنعاء, والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.

واعتبر في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة تكشف الوجه الحقيقي والقبيح لدول تحالف العدوان التي تجردت من كل القيم الإنسانية.

وحمل حزب الحرية التنموي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي, المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء الصمت عن جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين.

ودعا أبناء الشعب اليمني الصابر والصامد إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف ورفد الجبهات بالمال والرجال والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية انتصارا لدماء أبناء اليمن الأبرياء.

سبأ
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