قيادة وكالة سبأ تطمئن على صحة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين زار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد يحيى المنصور ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبد القدوس الشرعي، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري الذي يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج. وزير الخارجية الإيراني : لن نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزم بلاده عدم اجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، خاصة الحشد العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة . اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية. إنطلاق بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم بصنعاء انطلقت بصنعاء اليوم بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم، والتي ينظمها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.