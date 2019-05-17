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اتحاد كليات المجتمع الخاصة يدين جريمة حي الرقاص بصنعاء
[17/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
أدان الاتحاد العام لكليات المجتمع الخاصة الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان باستهداف حي سكني وسط العاصمة صنعاء، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء.
واستنكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة التي
أدت إلى تضرر الممتلكات العامة والخاصة المجاورة, كم تعرضت إحدى كليات المجتمع الخاصة ومعهد الرازي الصحي ومدرستين تربويتين لأضرار بالغة.
ودعا البيان المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية القيام بواجبها لإيقاف صلف العجوان بقيادة السعودية والامارات بحق اليمن أرضا وإنسانا.
كما دعا البيان, كليات المجتمع إلى تفعيل الأنشطة والفعاليات المناهضة للعدوان، وتعزيز الثقافة المجتمعية بمخططات المشروع الأمريكي والصهيوني وأدواته في المنطقة وسبل مواجهته.
سبأ