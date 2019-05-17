افتتاح منظومة مياه بمنطقة عكوان مديرية الصفراء بصعدة [17/مايو/2019] صعده - سبأ :

افتتح وكيل محافظ صعدة للشؤن الفنية عباس عامر ونائب منسق المياه في اليمن, كرستيان لينز اليوم مشروع منظومة المياه المتكاملة بمنطقة عكوان بمديرية الصفراء.



يتكون المشروع الذي يستفيد منه, أربعة الاف و500 مستفيدا من أبناء المنطقة, من غرفة المولد الكهربائي ومواد كهروميكانيكية جديدة مع أنابيب الرفع للبير بالاضافة الى خزان خرساني سعة 75 مترمكعب وخط ضغط بين البير وخزان المياه وكذا شبكة توزيع المياه مع صناديق التوزيع .



وفي الافتتاح بحضور مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس عادل شثان.. أكد الوكيل عامر أهمية المشروع الذي يوفر المياه الصالحة للشرب لأبناء المنطقة.



وحث على الحفاظ على المشروع واجراء صيانة دورية للمولدات وكذا الشبكة وصناديق التوزيع .. مثمنا جهود منظمة الصليب الأحمر وتعاون السلطة المحلية في تنفيذ المشاريع المستدامة.

وأبدى استعداد قيادة المحافظة, تذليل الصعوبات خلال تنفيذ المشاريع التي يستفيد منها أبناء المحافظة .



من جانبه أشار كرستيان لينز الى أن منظمة الصليب الأحمر مستمرة في تقديم المساعدات الانسانية ودعم المجتمعات المحلية .. متمنيا أن يستفيد أبناء المنطقة من المشروع ويصل خدمة توفير المياه لكافة المستفيدين .



حضر الافتتاح مندوب المياه بصعدة كاران اركيليان ومساعد رئيس البعثة بصعدة بشير جبران ومهندس المشروع عبدالله حجرس.

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