SANAA, May 17 (Saba) - Speaker of the House of Representatives, Yahya Ali Al-Ra'i, Friday sent a congratulatory message to the Speaker of the Norwegian Parliament, Tone Wilhelmsen Tron, on the occasion of the celebration of the people Norway on the occasion of the Norwegian Constitution Day.





