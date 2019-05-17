تفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص بصنعاء [17/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

زار وكلاء وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور والتخطيط الدكتور عبدالملك الصنعاني والطب العلاجي الدكتور علي جحاف بصنعاء اليوم، الجرحى الذين استهدفهم طيران العدوان بحي الرقاص .



واطلع الوكلاء ومعهم الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي والمدير الفني بمصلحة الجمارك عبدالإله الشرفي خلال زيارتهم لمستشفيات الكويت والجمهوري والعلوم والتكنولوجيا والمتوكل على طبيعة الخدمات الطبية الطارئة المقدمة للجرحى .. وحثوا القائمين على المستشفيات على تقديم الرعاية للجرحى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأكدوا أن هذه الزيارة تأتي للأطمئنان على صحة جرحى جريمة العدوان بحي الرقاص والإطلاع على الخدمات الطبية المقدمة لهم .. مشيدين بجهود الكوادر الطبية في إنقاذ الجرحى وتقديم الرعاية لهم.



وأدانوا هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في حي سكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص, ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال وإصابة 71 آخرين.



كما أكدوا أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة, الجرائم الممنهجة للعدوان وأنها جريمة حرب وفقا للتوصيف القانوني الإنساني الدولي.. مستنكرين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة تجاه هذه المجازر المروعة بحق أبناء الشعب اليمني .



واعتبروا هذه الجريمة, انتهاكا للمبادئ والقيم الإنسانية وقدسية الشهر الكريم الذي لم يراع فيه العدوان حرمة هذا الشهر .



سبأ