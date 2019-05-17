ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 05:26:52م
قيادة وكالة سبأ تطمئن على صحة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
زار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد يحيى المنصور ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبد القدوس الشرعي، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري الذي يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.
وزير الخارجية الإيراني : لن نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزم بلاده عدم اجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، خاصة الحشد العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة .
اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.
إنطلاق بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم بصنعاء
انطلقت بصنعاء اليوم بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم، والتي ينظمها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.
آخر الأخبار:
افتتاح منظومة مياه بمنطقة عكوان مديرية الصفراء بصعدة
تفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص بصنعاء
منظمة العود للإغاثة: جرائم العدوان بحق المدنيين عرقلة متعمدة لمساعي السلام
مؤسسة الإقبال للتنمية تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف إنساني شجاع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قيادة وكالة سبأ تطمئن على صحة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين
[17/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
زار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد يحيى المنصور ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبد القدوس الشرعي، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري الذي يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.

وخلال الزيارة استمعا من الكادر الطبي بالمستشفى إلى شرح عن حالة رئيس الاتحاد الذي أصيب وعدد من أفراد أسرته واستشهد أبنه جراء تعرض منزله لاستهداف من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.

وحث المنصور والشرعي إدارة المستشفى على تقديم الرعاية الطبية الكاملة لرئيس اتحاد الإعلاميين حتى يتماثل للشفاء.

وأشادا بدور عبد الله صبري والذي يعد من الهامات الإعلامية اليمنية البارزة التي لها دور كبير في مناهضة العدوان والتصدي لحملاته التضليلية.

ونوها بدور رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين في كشف جرائم وانتهاكات العدوان بحق الإعلام والإعلاميين في اليمن.

كما أعرب رئيس مجلس إدارة الوكالة ونائبه، عن التعازي لرئيس الاتحاد في استشهاد نجله جراء قصف طيران العدوان للمنزل.

وأكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها طال الزمن أم قصر.

سبأ
  المزيد من (محلي)
افتتاح منظومة مياه بمنطقة عكوان مديرية الصفراء بصعدة
تفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص بصنعاء
منظمة العود للإغاثة: جرائم العدوان بحق المدنيين عرقلة متعمدة لمساعي السلام
مؤسسة الإقبال للتنمية تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف إنساني شجاع
مؤسسة واحة الشهداء: استهداف العدوان لحي سكني بصنعاء جريمة حرب
مجلس التلاحم القبلي يدعو لردع العدوان عبر تعزيز حالة التعبئة والنفير العام
ذاعة إب تدين جريمة حي الرقاص واستهداف وزارة الاعلام وصبري
رئيس مجلس النواب يهنئ رئيسة مجلس النواب النرويجي
الجبهة الوطنية الديمقراطية تدين جرائم العدوان وتدعو لتوحيد الجبهة الداخلية
حزب العدالة والحرية يطالب بالتحقيق في جرائم العدوان على اليمن
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by