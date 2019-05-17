قيادة وكالة سبأ تطمئن على صحة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين [17/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

زار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد يحيى المنصور ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبد القدوس الشرعي، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري الذي يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.



وخلال الزيارة استمعا من الكادر الطبي بالمستشفى إلى شرح عن حالة رئيس الاتحاد الذي أصيب وعدد من أفراد أسرته واستشهد أبنه جراء تعرض منزله لاستهداف من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.



وحث المنصور والشرعي إدارة المستشفى على تقديم الرعاية الطبية الكاملة لرئيس اتحاد الإعلاميين حتى يتماثل للشفاء.



وأشادا بدور عبد الله صبري والذي يعد من الهامات الإعلامية اليمنية البارزة التي لها دور كبير في مناهضة العدوان والتصدي لحملاته التضليلية.



ونوها بدور رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين في كشف جرائم وانتهاكات العدوان بحق الإعلام والإعلاميين في اليمن.



كما أعرب رئيس مجلس إدارة الوكالة ونائبه، عن التعازي لرئيس الاتحاد في استشهاد نجله جراء قصف طيران العدوان للمنزل.



وأكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها طال الزمن أم قصر.



سبأ