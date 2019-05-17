محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة العود للإغاثة: جرائم العدوان بحق المدنيين عرقلة متعمدة لمساعي السلام صنعاء - سبأ:

أدانت منظمة العود للإغاثة الإنسانية والتنمية المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان باستهداف الحي السكني بالعاصمة صنعاء ما أدى إلى استشهاد واصابة العشرات .



واعتبرت المنظمة في بين تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة تضاف إلى الرصيد الإجرامي لدول تحالف العدوان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي والأمم المتحدة.



وأكدت أن هذه المجازر تندرج في إطار جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم .. مطالبة دول العالم ألا تقف موقف المتفرج إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني.



وناشدت الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل المسؤولية تجاه الشعب اليمني والضغط على دول تحالف العدوان، لإيقاف عدوانها ورفع الحصار الجائر.



كما أكد البيان أن استمرار هذه الجرائم عرقلة متعمدة لمساعي السلام التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.



سبأ [17/مايو/2019]سبأ