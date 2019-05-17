[17/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
أدان مجلس التلاحم الشعبي القبلي، استهداف طيران العدوان منازل المواطنين ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين ومبنى وزارة الإعلام ما أدى إلى إستشهاد وإصابة العشرات.
وأكد المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم الممنهجة للعدوان، والتي تستهدف الإعلاميين اليمنيين المناهضين للعدوان لإسكات أصوات الحق الشجاعة الكاشفة لصلفه وغطرسته ووحشيته الإجرامية.
ودعا المجلس كافة وجهاء وأبناء وقبائل اليمن لردع العدوان عبر تعزيز حالة التعبئة العامة والنفير العام ورفد جبهات الشرف بالمال والرجال.
سبأ