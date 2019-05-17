ذاعة إب تدين جريمة حي الرقاص واستهداف وزارة الاعلام وصبري

صنعاء - سبأ:

أدانت إذاعة إب الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي باستهدافه حي سكيني بالعاصمة صنعاء أمس وراح ضحيتها أكثر من 70 شهيدا وجريحا جلهم نساء وأطفال .



واستنكرت إذاعة إب في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بشدة استهداف طيران العدوان لمبنى وزارة الإعلام بالعاصمة صنعاء.



واعتبرت هذا الاستهداف انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المنشآت الإعلامية والمدنية .. مشيرة الى أن ذلك استهدافا للإعلام اليمني الحر بكل كوادره ومؤسساته وبنيته التحتية في محاولة لإسكات صوت الشعب اليمني.



وأشار البيان إلى أن استهداف مبنى وزارة الإعلام، ياتي في إطار استمرار الجرائم السابقة التي استهدفت الكثير من المؤسسات الإعلامية الوطنية.



ودعت إذاعة إب كافة المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية والمهتمة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير إلى الوقوف ضد الجرائم المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني .



وأكدت استمرار الإعلام الوطني في القيام بواجبه ومسؤوليته الأخلاقية في كشف زيف إعلام العدوان ومرتزقته.





كما نددت إذاعة بإستهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري والذي أدى إلى استشهاد نجله وإصابة أفراد أسرته.



واستغرب البيان في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات والجرائم المتكررة بحق أبناء الشعب اليمني على مرأى ومسمع من العالم.

[17/مايو/2019]سبأ