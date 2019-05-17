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آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 03:40:20م
خسائر في أرواح وعتاد مرتزقة الجيش السعودي في جبهات الدفاع عن الوطن
مني مرتزقة الجيش السعودي بخسائر في الأرواح والعتاد جراء عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وزير الخارجية الإيراني : لن نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عزم بلاده عدم اجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، خاصة الحشد العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة .
اختتام المشاورات بالعاصمة الأردنية حول البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة
اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كل موظفي الجمهورية اليمنية.
إنطلاق بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم بصنعاء
انطلقت بصنعاء اليوم بطولة الشعب الرمضانية الثانية لكرة القدم، والتي ينظمها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.
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منظمة العود للإغاثة: جرائم العدوان بحق المدنيين عرقلة متعمدة لمساعي السلام
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العدوان السعودي على اليمن
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رئيس مجلس النواب يهنئ رئيسة مجلس النواب النرويج
[17/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيسة مجلس النواب النرويجي فيلهلمسن ترون، بمناسبة احتفالات الشعب النرويجي بذكرى إعلان الدستور .
سبأ
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ذاعة إب تدين جريمة حي الرقاص واستهداف وزارة الاعلام وصبري
الجبهة الوطنية الديمقراطية تدين جرائم العدوان وتدعو لتوحيد الجبهة الداخلية
حزب العدالة والحرية يطالب بالتحقيق في جرائم العدوان على اليمن
خسائر في أرواح وعتاد مرتزقة الجيش السعودي في جبهات الدفاع عن الوطن
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
منظمة انتصاف تدين جريمة الحي السكني بالعاصمة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
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