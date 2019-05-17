محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجبهة الوطنية الديمقراطية تدين جرائم العدوان وتدعو لتوحيد الجبهة الداخلية صنعاء - سبأ:

أدانت الأمانة العامة للجبهة الوطنية الديمقراطية, الجريمة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي باستهدافه حي سكني بتقاطع شارعي الرباط والرقاص صباح أمس وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.



واستنكرت الجبهة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الصمت الدولي المخزي تجاه هذه الجرائم, التي تمادت بإرتكابها دول العدوان في انتهاك للقيم والمبادئ الدينية والأعراف والمواثيق والقانون الدولي الانساني.



ودعت الأمانة العامة للجبهة أبناء اليمن إلى توحيد الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على من يريد تفريق اليمنيين.



كما دعت جميع أبناء اليمن والقوی السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية إلى تحمل المسؤولية والوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأكدت أنه لا خيار أمام اليمنيين سوى رفد الجبهات بالرجال والعتاد وتعزيز صمود وثبات أبطال الجيش واللجان الشعبية.



واختتم البيان بالقول" إرادة شعبنا اليمني وصمود وثبات أبناء وطننا هو رمز عزتنا وكرامتنا وبتكاتفنا جميعا ستسقط المخططات والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد اليمن وأمنه واستقراره"

سبأ [17/مايو/2019]سبأ