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آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 02:16:00م
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حزب العدالة والحرية يطالب بالتحقيق في جرائم العدوان على اليمن
[17/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والحرية استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق  المدنيين, واخرها استهداف تقاطع شارعي الرباط والرقاص المكتظ بالسكان المدنيين وتسببه في استشهاد وجرح العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
 
واعتبرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف المناطق والأعيان المدنية بصورة مباشرة ومتعمدة انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق  والقوانين الدولية و الانسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان.

وندد البيان باستمرار صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظماته التي تدعي حقوق الانسان .. محملا الأمم المتحدة مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أطفال ونساء اليمن وتدمير منازل المواطنين.

ودعا البيان أحرار العالم والمنظمات الحقوقية ومحبي السلام ومناهضي الحروب الخروج في مظاهرات للمطالبة بوقف العدوان على اليمن وتشكيل لجان تحقيق دولية لفضح ومحاكمة دول العدوان ازاء جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين من أبناء اليمن.

وأهاب بكافة الغيورين من أبناء وقبائل اليمن وقواه الوطنية بالمزيد من التلاحم ورص الصفوف ومواصلة البذل والعطاء ورفد الجبهات بالرجال والمال دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره.

سبأ
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