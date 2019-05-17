محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خسائر في أرواح وعتاد مرتزقة الجيش السعودي في جبهات الدفاع عن الوطن محافظات - سبأ:

مني مرتزقة الجيش السعودي بخسائر في الأرواح والعتاد جراء عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية هجومية على تباب ومواقع لمرتزقة الجيش السعودي في الطلعة بنجران أسفرت عن تطهير إحدى التباب وقتل وجرح عدد منهم وإحراق آلية عسكرية.



ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم وآلياتهم في موقع الحماد، و إحراق مدرعة سعودية بصاروخ موجه وتدمير آلية أخرى قبالة السديس ومصرع من عليهما.



وأفاد المصدر أن عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة شرق جبل الدود في جيزان خلفت خسائر بشرية في صفوفهم، وتم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمع للجنود السعوديين في معسكر السلب غرب مركز جلاح العسكري.



وأكد المصدر انكسار زحف واسع للغزاة والمرتزقة شرق جبل النار في محافظة حجة استمر عدة ساعات ومصرع وجرح عدد منهم وفرار من تبقى دون تقدم، كما انكسر زحف للمرتزقة في حيران واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف انتهت بخسائر مادية وبشرية في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى استهداف تجمعات للمرتزقة في محافظة البيضاء بعدد من قذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وإحراق آلية للمرتزقة بقذيفة مدفعية في جبهة قانية.

سبأ [17/مايو/2019]سبأ