استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته [17/مايو/2019] محافظات - سبأ:

واصل العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته ارتكاب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً بينهم نساء وأطفال.



وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن طيران العدوان ارتكب مجزرة بشعة باستهداف حي سكني في تقاطع شارعي الرباط والرقاص جوار مدرسة نسيبة ما أدى إلى سقوط 77 مواطناً بين شهيد وجريح.



وأوضح المصدر أن امرأة استشهدت بالقرب من إحدى الآبار إثر غارتين لطيران العدوان استهدفتا منطقة بيت دهرة في مديرية بني الحارث، كما استهدف بغارتين مبنى وزارة الإعلام، و بغارة حديقة 21 سبتمبر.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على نقم خلف فندق موفمبيك وغارتين خلف السفارة القطرية وغارتين على منطقة النهدين وأربع غارات على عطان.



وفي محافظة صنعاء استهدف طيران العدوان بتسع غارات معسكري فريجة والصمع في مديرية أرحب ، وشن غارة على معسكر العرقوب في خولان.



وأكد المصدر إصابة ثلاث نساء بجروح بليغة جراء قصف المرتزقة على حي غليل ومنطقة الربصة في مديرية الحوك ، كما أصيبت امرأة وطفلتها إثر استهداف الغزاة والمرتزقة بالمدفعية والأسلحة الرشاشة لمنازل المواطنين في حي السلام بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى سقوط قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة على منزل أحد المواطنين جوار مدرسة الأنصار في شارع الـ 90 بمديرية الحالي وسقوط جرحى من المواطنين.



وأطلق الغزاة والمرتزقة عشر قذائف مدفعية باتجاه مطار الحديدة، وقصفوا بشكل مكثف بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي.



وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت بـ22 قذيفة مدفعية منطقتي الفازة والجبلية في مديرية التحيتا، وشن طيران العدوان غارة جوية جنوب المديرية ، وقصف الغزاة والمرتزقة منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بخمس قذائف هاون.



وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة البقع، وثلاث غارات على وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.



وشن طيران العدوان في محافظة عمران غارتين على منطقة سنوان في شوابة بمديرية ذيبين وغارة على جبل ضين بمديرية عيال سريح وثلاث غارات على مديرية حرف سفيان.



وذكر المصدر أن أكثر من خمسة مواطنين أصيبوا جراء صاروخ موجه أطلقه المرتزقة على مزرعة بالقرب من الخط الدائري في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، فيما شن الطيران غارة على مدرسة بتار بالمديرية.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة بني سويد بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار، وغارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.

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