محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة انتصاف تدين جريمة الحي السكني بالعاصمة صنعاء صنعاء - سبأ:

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل استمرار الجرائم المروعة لتحالف العدوان بحق النساء والأطفال وآخرها جريمة استهداف الحي السكني في العاصمة صنعاء التي راح ضحيتها عشرات المواطنين معظمهم نساء وأطفال.



وأوضحت المنظمة في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم يؤكد تعمد استمرار قوات التحالف في انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني منها مبدأ الإنسانية ، ومبدأ التمييز ، ومبدأ التناسب ، وهو ما جعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية .



ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى القيام بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم والخروج عن صمتهم المخزي، مناشداً المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع أحرار وشرفاء العالم الوقوف وقفة جادة لإيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكب يومياً من قبل التحالف ومرتزقته بحق نساء وأطفال اليمن

سبأ [17/مايو/2019]سبأ