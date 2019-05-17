محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التنمية وتجويد العمل الإنساني تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان صنعاء - سبأ:

طالبت المؤسسة اليمنية للتنمية وتجويد العمل الإنساني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف السعودي الأمريكي من جرائم بحق المدنيين وآخرها استهداف حي الرقاص وسط العاصمة صنعاء.



وأدانت المؤسسة في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.



وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها التحالف بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات، في تجاوز لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية.



وناشد البيان ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم

سبأ [17/مايو/2019]سبأ