[17/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
اعتبرت الأمانة العامة لحزب شباب العدالة والتنمية جريمة استهداف تحالف العدوان للحي السكني بالعاصمة صنعاء جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأدانت الأمانة العامة في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه الجرائم المستمرة بحق المدنيين واستهداف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري .
وأكد البيان أن هذه الجرائم تعكس حالة الهزيمة والفشل واليأس الذي تعيشه قوى العدوان للعام الخامس على التوالي، محملاً الأمم المتحدة والقوى الكبرى عواقب هذه الجرائم نتيجة صمتهم وتواطؤهم.
ودعا البيان الجيش واللجان الشعبية للرد على هذه المجازر ، مباركاً عملياتهم الأخيرة في العمق السعودي.
سبأ