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آخر تحديث: الجمعة، 17 - مايو - 2019 الساعة 03:51:45ص
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فرع هيئة تنسيق الشئون الإنسانية بحجة: استهداف حي الرقاص جريمة حرب مكتملة الأركان
[17/مايو/2019]
حجة - سبأ :

أدان فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بمحافظة حجة المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الأطفال والنساء في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء.


واستنكر مدير عام الفرع علان فضائل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار طيران العدوان في استهداف منازل المواطنين وأخر ذلك استهداف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين والمنازل المجاورة له.

وأشار فضائل أن هذه المجزرة جريمة حرب مكتملة الاركان لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.. محملا  دول تحالف العدوان السعودي والمجتمع الدولي الصامت كامل المسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات يندى لها الجبين.  
سبـأ
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