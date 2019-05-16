محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء حجة - سبأ :

أدانت قيادة محافظة حجة المجزرة المروعة التي ارتكبها العدوان بحق المدنيين في حي الرقاص بصنعاء، واستهداف وزارة الإعلام ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من ٧٠ مواطنا جلهم من النساء والأطفال.



وأكد المحافظ هلال الصوفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة تمثل انتهاك لكل المبادئ والقيم الإنسانية ولقدسية الشهر الكريم الذي لم يراعي فيه العدوان الإجرامي حرمة هذا الشهر .



واعتبر الصوفي الصمت الدولي المخزي شجع التحالف الإجرامي على ارتكاب المزيد من المجازر .. محملا المجتمع الدولي تبعات كل الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق أبناء اليمن .



ولفت إلى أن قصف الأحياء السكنية جريمة ضد الإنسانية بحسب الأعراف والمواثيق الدولية، وتأكيد على استهانة العدو واستهتاره بدماء الأبرياء.

سبـأ [17/مايو/2019]سبـأ